Наконец-то наступило настоящее лето, и красиво отдохнуть можно не только на курортах, но и в городе. Главное - знать правильные места. Мы нашли лучшие ресторанные веранды столицы. Сдаем явки.

Уютные дворы

Московские дворики - отдельный жанр. В нем есть немного ностальгии по старой Москве, детским играм под присмотром зорких бабушек и вполне зрелый вызов окружающей городской среде - небоскребам, стеклу и бетону. Чтобы окунуться в эту атмосферу, отправляйтесь в "Простые вещи New Vintage". Построенная в стиле современной деревянной архитектуры веранда в глубине двора окружена липами, сиренью и каштанами. Здесь все вертится вокруг розового вина. В винной карте 60 розе со всего света, богатейшая палитра вкусов ярких, свежих ароматов и интересных оттенков.

"Простые вещи New Vintage". Фото: пресс-служба

Старейший армянский ресторан Москвы "Ноев ковчег" открыл в тихом зеленом саду между Малым Ивановским и Подкопаевским переулками собственный летний ресторан под открытым небом. Новый бренд-шеф Сергей Навасартов демонстрирует современный взгляд на национальную кухню. Чи кюфта с виноградными листьями (похожая на тартар с булгуром) и буррата на женгялов хац (на лепёшке с зеленью) с 12 видами горных трав - идеальная еда в летний день.

"Ноев ковчег". Фото: пресс-служба

Совсем другое настроение возникает на террасе ресторана Regent. Это настоящая Мекка для тех, кто ценит приватную обстановку, лишенную столичной суеты и шума, оставаясь при этом в самом центре города. Мастерски приготовленные стейки и знаменитый салат лучше всего есть на открытом воздухе в секретном дворике ресторана - чужие здесь не ходят.

Regent. Фото: пресс-служба

Зато в Butler на границе Патриарших Прудов все напоказ. Хрустальные жирандоли над расставленными в тени пышной зелени роскошного сада столами с белыми скатертями создают особое, торжественное настроение. Шеф Джузеппе Дави готовит здесь яркую летнюю "итальянщину", очень идущую месту: салат с козьим сыром, клубникой, зеленой спаржей и бальзамиком, равиоли с рикоттой, боттаргой и лимоном, тюрбо с цветной морковью, зеленым луком и соусом из вонголе, нарядные десерты с узнаваемыми вкусами шоколада, ягод, ванили.

Butler: салат с козьим сыром, клубникой, зеленой спаржей и бальзамиком. Фото: пресс-служба

Просторные балконы

Парить в воздухе и одновременно стоять на земле - террасы на балконах ресторанов запросто решают задачу, неподвластную физике. Белая сирень, английский газон, тонкие березы, пышные гортензии - на балконе ресторана Levantine на 7 этаже Lotte Plaza открылся летний видовой сад. Вид на Садовое кольцо и Сити особенно хорош вечером, когда закат.

Levantine в Lotte Plaza. Фото: пресс-служба

Шеф-повар Илья Черкашин выдумал меню, которое продолжает тему сада в каждой тарелке. Так появился салат с лососем, щавелем, авокадо, ростками подсолнуха и абрикосами и севиче из дикого сибаса с первой кавказской алычой, артишоки на гриле с пеккорино и трюфелем, баклажан-болоньезе с йогуртом и тхиной и жареный кутум, каспийская рыба, прославленная Владимиром Высоцким в одном из рассказов.

Levantine: севиче из дикого сибаса с первой кавказской алычой. Фото: пресс-служба

Широкая терраса Buro TSUM выходит на Кузнецкий мост, Петровку и Неглинную, самое сердце города. Она утопает в гортензиях, на фоне которых прекрасно смотрится сезонное меню со свежей рыбой, сочными овощами и яркими веганскими блюдами. Непременно закажите пирожное в форме мопса - его видео уже стали вирусными в инстаграме.

Buro TSUM. Фото: пресс-служба

Самые известные веранды-балконы принадлежат Maison Dellos. На крыше особняка на Тверской разбиты сады "Кафе Пушкинъ". Сюда стоит прийти на завтрак, его подают с 9 до 12 по будням и до 14 по выходным.

"Кафе Пушкинъ". Фото: пресс-служба

Идеальное место для рабочих встреч, на которых надо произвести впечатление - веранда ресторана-дворца "Турандот". Она оформлена в стиле трельяжного парка XVIII века. Здесь растут гортензии, розы и дикий виноград, проходы-аллеи померанцевых деревьев перемежаются фонтанами и мраморными статуями.

"Турандот". Фото: пресс-служба

В "Казбеке" вид с веранды открывается не на миниатюрный зеленый двор или улочку, а на Москву-реку и широкую набережную. Много воздуха, до мелочей продуманное оформление, уют, бесподобный вкус национальных блюд и известное на весь мир грузинское гостеприимство - на веранде "Казбека" приятно начинать день с кофе, устраивать шумные застолья и провожать закат.

"Казбек". Фото: пресс-служба

Купеческий дом

Ресторан "Обломов" - легенда. Почти двадцать лет он занимает старинный особняк в тихом переулке в Замоскоречье. Кованые сундуки, картины в пышных рамах, старинные буфеты, зеркала, комоды и даже печатная машинка - детали интерьера собирались по крупинкам по всей России. Большая летняя веранда в саду поддерживает атмосферу дома образца XIX века: мягкие диваны, яркие гортензии на столах, традиционная русская кухня в меню. По пятницам устраиваются чаепития с самоваром и сладостями под песни "обломовских девок".