Новая бронемашина минирования "Клещ" пройдет госиспытания

Мобильный постановщик минных заграждений "Клещ" поступит на государственные испытания в Минобороны России. Машина создана на платформе броневика "Тайфун-ВДВ". Об этом радио Sputnik сообщил главный конструктор "Ремдизеля".

Напомним, что впервые бронемашина минирования "Клещ" была представлена на международном форуме "Армия-2019".

Автомобиль весит 14 500 килограммов и оборудован 60 кассетами с минами. При этом бронированный автомобиль может разгоняться до 100 км/ч. Экипаж - два человека.

Отметим, что кроме легкого варианта на выставке показали минный заградитель УМЗ-Г на гусеничном шасси с использованием агрегатов танков Т-72 и Т-90. Его вес - 43 500 килограммов.

В бронированном кузове установлены девять пусковых установок для скоростного дистанционное минирование. Всего в них 270 кассет. Дальность отстрела мин - от 40 метров. Скорость минирования - 40 км/ч. Максимальная же скорость УМЗ-Г - 60 км/ч. Для самообороны имеется 12,7 - мм пулемет 6П49-"Корд". Экипаж - два человека.

В качестве базы для среднего варианта УМЗ-К использовался бронеавтомобиль "Астейс" - 70202-0000310. Его масса - 18 700 килограммов. Количество кассет уменьшено до 180 штук. Дальность отстрела мин такая же, как у гусеничного варианта. Возросла максимальная скорость передвижения по шоссе - до 100 км/ч. Скорость минирования - 40 километров в час. Экипаж также два человека.