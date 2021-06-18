Песков назвал глупостью заявления о провале кампании по борьбе с COVID

В Кремле не согласны с теми, кто утверждает, что российские власти провалили камланию по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это полная глупость. Я не знаю, кто это говорит, но, как минимум, это невежды", - сказал он отвечая на соответствующий вопрос. Песков также не согласен с тем, что недостаточные темпы вакцинации говорят о недоверии россиян к властям страны либо о слабой организации процесса. "Да, мы отстаем по темпам вакцинации по сравнению со многими странами, здесь мы мало преуспели, но не потому, что чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно, все это было обеспечено, и вся инфраструктура создана несколько месяцев назад", - сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также не видит проблемы в делении россиян на вакцинированных и невакцинированных. "Самое страшное деление россиян - это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно", - подчеркнул Дмитрий Песков.