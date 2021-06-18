Посол РФ в Софии: Список недружественных стран открыт для "горячих голов"

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова выразила надежду на то, что при новом правительстве Болгарии "страница бесперспективности" в отношениях двух стран будет закрыта.

Митрофанова напомнила об абсурдной ситуации с высылкой российских дипломатов, бездоказательно обвиненных в шпионаже. Всю эту историю она назвала цирком.

"Никто не видел ни решений суда, ни материалов расследования, - заявила посол в интервью местному СМИ. - За кого держат болгарских граждан, предлагая им поверить в подборку непонятных фото и нарезок записей голосов?".

Глава дипмиссии также упомянула о введении в России списка недружественных стран, в отношении которых Москва вводит серьезные санкции. "Список открыт для включения в него "горячих голов", которые готовы пренебречь государственными интересами ради того, чтобы Дядя Сэм однажды похлопал их по плечу", - подчеркнула Митрофанова.

"Несмотря на недружественные действия со стороны официальной Софии, я убеждена, что всегда есть повод для реалистичного оптимизма. Надеюсь, что с новым политическим циклом Болгарии мы сможем продолжить развитие сотрудничества в сферах взаимного интереса", - резюмировала дипломат.