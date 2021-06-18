Она сумела сделать для российской культуры то, чего не сделает уже никто и никогда. Крупнейший исследователь творчества Бродского, она опросила более ста людей, знавших поэта, друживших с ним. Эти абсолютно корректные, деликатные и глубокие интервью составили трехтомник "Бродский глазами современников". Поверьте мне, для людей, увлеченных стихами и эссеистикой поэта, нет более увлекательного и захватывающего чтения. Оно, как живое знакомство с Бродским, оставляет неизгладимое впечатление. Она и по сей день продолжает заниматься его биографией и метафорами его текстов. В ее лондонском доме был накоплен уникальный, интереснейший архив - настоящий подарок будущему исследователю творчества и обстоятельств жизни поэта. Недавно этот архив она подарила музею Бродского в Санкт-Петербурге. Я сам видел прибывшие из Лондона ящики в квартире Бродского, в тех самых полутора комнатах на перекрестке Литейного и Пестеля, в том самом доме Мурузи.

Я позвонил Валентине Платоновне и поздравил ее с юбилеем. И, конечно же, наш разговор неизбежно перешел к Бродскому.

- Вы неоднократно говорили, что существует нечто, объединяющее Пушкина и Бродского. Что же это?

- О влиянии французской поэзии на Пушкина написано так много, что мне нечего добавить. Но Пушкин, да и поэты, идущие за ним, почти ничего не заимствовали из богатой английской поэзии, кроме образа трагического поэта Байрона. Бродский открыл для себя поэта семнадцатого века Джона Донна. Бродского "привлекал в Донне его замечательный, изощренный ум, сложный поток мышления. У самого Иосифа ум был очень изощренный". "Большая элегия Джону Донну" - это стихотворение, в котором происходит, по словам Якова Гордина, "осознание мира как бесконечной по вертикали иерархии" и услышав которое Ахматова назвала Бродского гениальным. Центробежное движение и расширение перспективы - не просто композиционная канва "Большой элегии", этим движением пунктирно обрисованы метафизические горизонты поэзии самого Бродского: образ тела в пространстве, куда забросило его время; душа, облетающая Бога и тоскующая об оставленных на земле. Именно у Донна он научился переводу бесконечного в конечное, или, как выразился Бродский, перефразировав Цветаеву, "переводу правды небесной на язык правды земной", что, по Бродскому, и составляет суть поэзии. Донн научил его новому взгляду на вещи, дерзости и мастерству включать в стихотворение огромное количество научной и всякой иной информации, сложной строфике и лингвистическому остроумию.

В отличие от Пушкина, для которого французский был почти родным языком, Бродский осваивал английский всю свою жизнь. Два языка виделись Бродскому как два разных типа мировосприятия, и он нуждался в них обоих: "...возникни сейчас ситуация, когда мне пришлось бы жить только с одним языком, то ли с английским, то ли с русским, даже с русским, то это меня чрезвычайно, мягко говоря, расстроило бы, если бы не свело с ума. На сегодняшний день мне эти два языка просто необходимы".

Она сумела сделать для российской культуры то, чего не сделает уже никто и никогда

- Я знаю, что вы дружите и заботитесь о детях Бродского...

- Да, я дружу со всеми тремя детьми Бродского, переписываюсь с ними и приглашаю в гости. Младшая дочь Анна Мария Бродская приезжала ко мне несколько раз, когда жила в деревне под Кембриджем. Старшая Анастасия Кузнецова в марте этого года тоже гостила у меня и в день своего рождения дала концерт в резиденции российского посла в Лондоне. Она очень талантливый человек, работает переводчиком с английского, пишет стихи и песни, которые сама исполняет. С Андреем Басмановым я общаюсь по скайпу. Сейчас в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства имени Дягилева проходит выставка его фотографий. К сожалению, все трое очень нуждаются, я иногда высылаю им деньги, но это гроши, ведь я уже на пенсии...