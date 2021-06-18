Новости

Пандемия спровоцировала демографический кризис в Испании 14:49
Памфилова: Голосования на придомовых территориях в сентябре не будет 14:47
В Калининградской области ликвидировали сеть подпольных игорных клубов 14:47
Губернатор Подмосковья еще раз привился от COVID-19 14:30
Песков: Вопрос открытия авиасообщения с Турцией будет решать оперштаб 14:20
Посол РФ в Софии: Список недружественных стран открыт для "горячих голов" 14:20
Умер один из ведущих венгерских актеров Золтан Надь 14:11
В Челябинской области раскрыли схему легализации тысяч незаконных мигрантов 14:04
В Башкирии ввели ограничения для непривитых от COVID-19 жителей 13:58
Лавров: В отношениях России и США не будет "игры в одни ворота" 13:36
Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку здравоохранения 13:35
Следствие просит суд арестовать экс-зампреда ЦБ Корищенко по делу о растрате 13:19
Путин очно выступит на съезде "Единой России" 19 июня 13:18
В Ялте из-за потопа прекращена подача воды 13:18
Эксперт оценил, может ли подорожать зерно из-за новых пошлин 13:16
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19 13:11
Песков назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России 13:10
Песков назвал глупостью заявления о провале кампании по борьбе с COVID 13:06
Режиссер "Нянек" Джон Парагон умер при невыясненных обстоятельствах 13:05
Суд вернул дело о пропаганде наркотиков в отношении Дудя в полицию 12:51
Петр Бирюков: Из-за жаркой погоды в столице проводят аэрацию воздуха 12:50
Песков: У президента возникли вопросы к закону об ответственности за "фейки" 12:38
Лавров прокомментировал возвращение послов России и США 12:37
Главы МИД РФ и Беларуси договорились по ряду важных направлений 12:33
В Москве снова заработал прокат электровелосипедов 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 14:30
Рубрика: Власть

Губернатор Подмосковья еще раз привился от COVID-19

Текст: Ирина Рыбникова

Хороший пример подал жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев. Он ревакцинировался от коронавирусной инфекции.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19

Как рассказал Воробьев в эфире телеканала RTVI, второй компонент прививки от COVID-19 он получил еще в ноябре прошлого года. А буквально на днях привился вновь, чтобы уровень антител держался на высоком уровне.

Губернатор отметил также, что его беспокоит возросший процент госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также тот факт, что чаще стали заболевать молодые люди. "У нас в первую и вторую волну эпидемии лежало на ИВЛ 170, максимум 220-230 человек. Сейчас - 350-370 человек", - сказал он.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму
Песков: У президента возникли вопросы к закону об ответственности за "фейки"
Собянин отменил режим нерабочих дней
Египет ужесточил требования к справкам о ПЦР-тесте туристов
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет