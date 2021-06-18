Губернатор Подмосковья еще раз привился от COVID-19

Хороший пример подал жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев. Он ревакцинировался от коронавирусной инфекции.

Как рассказал Воробьев в эфире телеканала RTVI, второй компонент прививки от COVID-19 он получил еще в ноябре прошлого года. А буквально на днях привился вновь, чтобы уровень антител держался на высоком уровне.

Губернатор отметил также, что его беспокоит возросший процент госпитализаций пациентов с коронавирусом, а также тот факт, что чаще стали заболевать молодые люди. "У нас в первую и вторую волну эпидемии лежало на ИВЛ 170, максимум 220-230 человек. Сейчас - 350-370 человек", - сказал он.