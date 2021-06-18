Губернатор Подмосковья оценил вероятность локдауна

Власти Московской области сделают все возможное, чтобы не допустить локдауна. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор Андрей Воробьев.

"Мы не должны остановить экономику в период пандемии", - подчеркнул глава региона. В этом плане власти возлагают надежды на массовую вакцинацию. Сейчас ее темпы утроились, и в сутки прививаются до 50 тысяч человек.

Также в Подмосковье будет увеличено количество профильных ковидных коек - с 12,5 до 15 тысяч. С понедельника откроется временный госпиталь в парке "Патриот".