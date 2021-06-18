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18.06.2021 20:40
Рубрика: Культура

Минкультуры РФ сократило заполняемость зрительных залов до 50 процентов

Текст: Наталья Лебедева
Министерство культуры РФ ввело новые ограничения для подведомственных учреждений, находящихся на территории Москвы: максимальное количество посетителей сокращено до одной тысячи человек, а заполняемость зрительных залов - до 50 процентов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как говорится в официальном сообщении ведомства, ограничения будут действовать во всех федеральных учреждениях культуры, расположенных на территории Москвы с 18 по 29 июня. В указанный период на концертах, развлекательных и зрелищных мероприятиях могут одновременно присутствовать не более 50 процентов зрителей. Общее же количество посетителей не может превышать одну тысячу человек при условии, что у всех будут посадочные места и соблюдена социальная дистанция.

Напомним, что более жесткие ограничения в столице накануне ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Эта вынужденная мера вызвана резким ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

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