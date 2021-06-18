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18.06.2021 09:13
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов

Текст: Максим Милославский
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российская столица стала второй среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Его обнародовал швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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На первой строчке разместился Лондон, на третьей - Париж. Годом ранее Москва была на третьем месте. "Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов, - Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию", - цитирует заммэра города Наталью Сергунину портал mos.ru.

StartupBlink каждый год составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе базы данных, где собрано более тысячи городов, 70 тысяч стартапов, двух тысяч коворкингов, 800 акселераторов по всему миру. Во внимание берутся такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.

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