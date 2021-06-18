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18.06.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

Под Костромой девочка получила травмы в веревочном парке

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки-подростка во время отдыха в парк-отеле.

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Инцидент произошел 16 июня в Красносельском районе. По информации регионального следственного управления СК РФ, 14-летняя гостья из Москвы проходила полосу препятствий в веревочном парке на территории парк-отеля.

- При спуске с высоты по натянутому тросу произошел обрыв последнего, в результате чего девочка упала на землю с высоты около двух с половиной метров и получила телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, ей была оказана медицинская помощь, - рассказали в ведомстве.

Назначена экспертиза, которая точно определит тяжесть вреда, причиненного здоровью подростка. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются сотрудники организации, от которых зависело качество оказания услуги по прохождения полосы препятствий.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область ЧП на аттракционах

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