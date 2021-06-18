В Костроме лжецелительница пойдет под суд за хищение 2,7 млн рублей

В Костромской области в суд отправлено дело псевдоцелительницы из Ростова-на-Дону, обманувшей доверчивых клиентов на 2,7 миллиона рублей.

Как выяснило следствие, 45-летняя женщина в 2019 - 2020 годах создала в интернете сайты с информацией о своих магических способностях и возможности оказывать помощь в преодолении жизненных трудностей, снимать порчу и сглаз.

- Женщина убеждала обратившихся к ней людей о наличии у них серьезных проблем и необходимости проведения обрядов по их устранению. А люди перечисляли псевдоцелительнице крупные суммы денег, - рассказала старший помощник прокурора Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова.

Таким способом лжецелительница похитила у нескольких жителей четырех субъектов РФ больше 2,7 миллиона рублей. Задержали ее в Костроме, где под чары экстрасенса попали два человека.

В прокуратуре пояснили, что во время следствия обвиняемая возместила причиненный ущерб примерно на полтора миллиона рублей. Кроме того, наложен арест на ее имущество стоимостью свыше 1,2 миллиона.

Уголовное дело, возбужденное по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину), направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Костромы.