Во Владимире открывают ковидный госпиталь на 70 коек

Во Владимирской области вновь началось наращивание коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

18 июня ковидный госпиталь на 70 коек открывают на базе терапевтического и пульмонологического отделений городской больницы № 2 города Владимира, пациенты которых переведены в пятую городскую клиническую больницу.

Все госпитальные койки оснащены кислородом и 18 современными аппаратами ИВЛ. После открытия этого ковидного госпиталя специализированный коечный фонд во Владимирской области составит 898 мест. К слову, 10 июня в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1 открыто 25 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией средней степени тяжести.

В случае необходимости формирование коечного спецфонда продолжится. Потенциал для этого есть: в конце прошлого года региональная система здравоохранения развернула 1905 коек для лечения таких пациентов.

Между тем, департамент здравоохранения рекомендует жителям Владимирской области старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний, не откладывать прохождение вакцинации и в ближайшее время привиться от коронавируса. Это поможет быстрее справиться с пандемией, сберечь жизни и здоровье владимирцев.

По состоянию на 16 июня первый этап иммунизации прошли почти 117 тысяч жителей региона, второй компонент вакцины получили более 98 тысяч человек.