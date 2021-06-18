Бурейская ГЭС в Приамурье увеличила сбросы воды

Бурейская ГЭС для пропуска дождевого паводка открыла пять затворов эксплуатационного водосброса, сообщила пресс-служба гидроэлектростанции, которая находится в Амурской области.

"По предложению правительства Хабаровского края Амурское бассейновое водное управление установило новый режим работы Бурейской ГЭС​​​. Для создания дополнительной противопаводковой емкости водохранилища расход воды через гидроузел будет увеличен до 2600±300 кубометров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ГЭС.

По информации гидроэнергетиков, такой режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений. Сбросы на Бурее не повлияют на уровень реки Амур у Благовещенска и слабо скажутся на уровне Амура от устья до Хабаровска.

Справка "РГ"

Бурейская ГЭС является филиалом ПАО "РусГидро", имеет шесть гидроагрегатов. Мощность станции - 2010 МВт.