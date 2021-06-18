Бурейская ГЭС в Приамурье увеличила сбросы воды

Бурейская ГЭС для пропуска дождевого паводка открыла пять затворов эксплуатационного водосброса, сообщила пресс-служба гидроэлектростанции, которая находится в Амурской области.
"По предложению правительства Хабаровского края Амурское бассейновое водное управление установило новый режим работы Бурейской ГЭС. Для создания дополнительной противопаводковой емкости водохранилища расход воды через гидроузел будет увеличен до 2600±300 кубометров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы ГЭС.
По информации гидроэнергетиков, такой режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений. Сбросы на Бурее не повлияют на уровень реки Амур у Благовещенска и слабо скажутся на уровне Амура от устья до Хабаровска.
Справка "РГ"
Бурейская ГЭС является филиалом ПАО "РусГидро", имеет шесть гидроагрегатов. Мощность станции - 2010 МВт.