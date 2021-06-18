Депутатов парламента Якутии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В пятницу днем депутатов Госсобрания (Ил-Тумэн) Якутии эвакуировали из-за поступившего сообщения о том, что здание заминировано.

Как рассказал "РГ" пресс-секретарь Государственного собрания Чокур Гаврильев, письмо о минировании поступило на электронную почту конституционного суда республики, располагающегося в том же здании.

- Сейчас в здании работают спецслужбы, думаю, скоро завершат обследование, - отметил он.

Правоохранительные органы устанавливают личность отправителя анонимного сообщения.

Конституционный суд Якутии фактически уже упразднен, он прекратит существование 1 июля. Вместо него при парламенте республики учрежден Конституционный совет.