В Якутии нацпарк "Ленские Столбы" временно закрыли для туристов

Национальный парк "Ленские Столбы" в Якутии временно закрыли для туристов из-за высокого уровня пожарной опасности.

Как сообщила администрация учреждения на официальной странице в Instagram, на территории Хангаласского района, где расположен парк, по показателям информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства за 18 июня 2021 установился пятый класс пожарной опасности.

"На основании действующего особого противопожарного режима в Хангаласском улусе Национальный парк "Ленские столбы" закрывается для посещения туристов, кроме местности Лабыйа и Устье-Буотама", - отмечено в сообщении.

На территории парка этим летом уже пришлось тушить природный пожар, возникший из-за сухих гроз 9 июня.