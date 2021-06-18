Жители Сахалина ощутили четырехбалльное землетрясение

Ранним утром в пятницу на юге Сахалине зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7.

Как сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в шести километрах от поселка Синегорск, что в пригороде Южно-Сахалинска, на глубине 16 км.

Местные жители ощутили подземные толчки силой три-четыре балла. Пострадавших и разрушений нет.

Спасатели совместно с представителями администрации Синегорска осматривают здания на предмет возможных повреждений.