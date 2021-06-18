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18.06.2021 03:48
Рубрика: Происшествия

Жители Сахалина ощутили четырехбалльное землетрясение

Текст: Ольга Коваль

Ранним утром в пятницу на юге Сахалине зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7.

Фото: iStock
У границы Бурятии с Монголией произошло землетрясение

Как сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в шести километрах от поселка Синегорск, что в пригороде Южно-Сахалинска, на глубине 16 км.

Местные жители ощутили подземные толчки силой три-четыре балла. Пострадавших и разрушений нет.

Спасатели совместно с представителями администрации Синегорска осматривают здания на предмет возможных повреждений.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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