Губернатор Нижегородской области ревакцинировался от коронавируса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прошел ревакцинацию от коронавируса. Процедуру провели в мобильном пункте.

На ревакцинацию глава региона пришел вместе с супругой. Губернатор пояснил, что делал прививку в прошлом году, побочных эффектов при этом не наблюдалось, зато по факту выработалось большое число антител. Прививка себя оправдала, но с течением времени титры упали, поэтому Глеб Никитин решил пройти ревакцинацию.

- Все мои знакомые, которые раньше вакцинировались, также не жаловались даже на легкие недомогания. Никто из них не заболел. Конечно, факты заболевания после вакцинации в регионе и стране есть, но во всех случаях, которые известны, - это легкое течение болезни. Медики говорят о том, что вакцина либо исключает заболевание, либо дает уверенность в том, что ты не окажешься среди тяжелых пациентов. Это очень важно для системы здравоохранения. Появился и новый штамм, который атакует людей вне зависимости от возраста. В отличие от прошлого года, могут тяжело болеть и дети, - пояснил глава региона.

По данным правительства Нижегородской области, в регионе вакцинировалось около 400 тысяч человек: необходимый запас вакцины есть, поток желающих привиться увеличился.

Сергей Измайлов, директор компании по производству спецтехники, рассказал "РГ", что представляют собой мобильные пункты вакцинации:

- Мобильный вакцинальный пункт состоит из двух модулей, в которых могут производится различные медицинские манипуляции. В отличие от поликлиник, здесь можно все сделать быстро, без очередей. Первый модуль - это тягач, второй - прицеп. Медицинские работники могут прибыть на этом автопоезде в отдаленные населенные пункты и в течение рабочего дня работать сразу на два пункта: условно говоря, оставить прицеп в Урене, а на тягаче поехать в Ветлугу. Подобные мобильные пункты вакцинации широко используются не только в России, но и, к примеру, в Узбекистане.