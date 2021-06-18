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18.06.2021 06:30

Аналитическая лаборатория АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошла процедуру подтверждения компетентности

Аналитическая лаборатория нефтеперекачивающей станции (НПС) "Парабель" Томского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошла процедуру подтверждения компетентности.

Эксперты специализированной организации по поручению Федеральной службы по аккредитации провели проверку квалификации персонала, материально-технической оснащенности лаборатории для выполнения полного спектра приемо-сдаточных, периодических и контрольных испытаний нефти при проведении учетных операций. По итогам проверки экспертная организация выдала положительное заключение о соответствии лаборатории действующим критериям аккредитации в полном объеме. Было отмечено, что персонал обладает достаточным опытом работы, владеет знаниями нормативной документации по методам испытаний и обработки их результатов.

Аналитическая лаборатория НПС "Парабель" стала первой лабораторией в системе ПАО "Транснефть", которая прошла процедуру подтверждения компетентности после ввода в промышленную эксплуатацию Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС) в июле 2020 года.

Применение ЕЛИС, разработанной специалистами ПАО "Транснефть", позволяет полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти и нефтепродуктов. Все итоговые отчеты по качеству нефти автоматически передаются сотрудникам приемо-сдаточных пунктов. Также ЕЛИС в режиме реального времени осуществляет передачу данных в ПАО "Транснефть". В системе предусмотрена возможность контроля сроков хранения лабораторных реактивов и растворов. Ранее контроль сроков производился вручную с ведением бумажных журналов.

На сегодняшний день ЕЛИС успешно внедрена во всех аналитических лабораториях контроля качества нефти и в испытательных лабораториях контроля качества нефтепродуктов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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