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18.06.2021 03:00

Энергетики завершили реконструкцию подстанции Барлак

На территории Новосибирской области продолжаются плановая реконструкция и техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства. Мероприятия осуществляются в рамках долгосрочной инвестиционной программы крупнейшей сетевой организации региона - акционерного общества "Региональные электрические сети".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Одним из ключевых направлений инвестиционной деятельности компании является модернизация центров питания, которая выполняется в целях экономического и социального развития территорий области, в том числе создания возможности технологического присоединения новых потребителей, что особенно актуально для агломерации Новосибирска. Очевидно, что близлежащие к мегаполису районы достаточно бурно развиваются: строятся современные автомобильные развязки и объезды, здесь же возводятся торгово-логистические комплексы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, активно расширяются районы пригородной коттеджной застройки, куда переезжает всё большее количество жителей столицы Сибири. Ярким примером подобных процессов может считаться северо-восточное направление Новосибирской агломерации, в частности, Мошковский район.

Учитывая тенденции развития данной территории, в АО "РЭС" было принято решение не просто о реконструкции электрической подстанции Барлак, а с увеличением установленной мощности, переводом на более высокий класс напряжения (с 35 кВ на 110 кВ) и строительством новых питающих ЛЭП 110 кВ. В июне 2021 года энергетики завершили масштабный инвестиционный проект, в который было вложено порядка 385 миллионов рублей.

В рамках реконструкции был выполнен обширный комплекс работ, в том числе:

* построены питающие линии 110 кВ протяженностью более 9 км;

* установлены 2 новых силовых трансформатора номинальной мощностью 16 МВА;

* установлено комплектное распределительное устройство (КРУ) 10 кВ (15 яч.) и устройство (КРУЭ) 110 кВ на базе 2 ячеек PASS MO;

* установлены шкафы защит, автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) и шкафы связи;

* смонтированы внутренние инженерные сети;

* смонтированы системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;

* выполнена внутренняя отделка здания подстанции, проведено благоустройство территории.

Всего за время реализации проекта выполнено порядка 30 различных мероприятий, включающих строительно-монтажные, пуско-наладочные и другие виды работ. Энергетики уверены, что в результате реконструкции подстанции жители Мошковского района заметят существенное улучшение качества электроснабжения, а предприятия и организации получат дополнительные возможности для развития.

В целом модернизация электросетевого комплекса в рамках инвестиционной деятельности АО "РЭС" позволяет повысить надежность электроснабжения и увеличить объемы свободной мощности для технологического присоединения, что способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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