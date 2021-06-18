В Омской области открыли первый сельский открытый спорткомплекс

В Омской области построили первый и пока единственный в регионе сельский физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Событие приурочено к проведению летних сельских игр "Королева спорта-2021", которые стартуют в регионе уже 31-й раз.

Универсальный спорткомлекс появился в поселке Троицкое благодаря нацпроекту "Демография". Он оснащен 200-метровой легкоатлетической беговой дорожкой с синтетическим покрытием. Футбольное поле-трансформер способно зимой превращаться в ледовую арену. Два комплекта уличных тренажеров позволяют круглогодично проводить тренировки по сдаче нормативов ГТО, в том числе для местных школьников.

Для спортсменов предусмотрена модульная раздевалка, для зрителей - просторная трибуна.

- ФОКОТ открывает нам новые возможности. Во-первых, чемпионаты районного масштаба могут стать регулярными. Во вторых, массовый спорт в комфортных условиях будет доступен жителям поселка и соседних деревень, - считает тренер сельской футбольной команды Евгения Зарубина. - Все ребята в восторге. Гостям, думаю, тоже новый комплекс придется по вкусу.

Сельские игры "Королева спорта - Троицкое-2021" стартуют 26 июня и соберут чемпионов всех районов Омской области.

По данным регионального правительства, ФОКОТ - уже 21-я площадка, построенная в рамках проекта "Спорт - норма жизни" за последние три года, До конца года в селах появится еще два комплекса ГТО.