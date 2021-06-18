В Приангарье пенсионеров и беременных переведут на удаленку

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ о мерах, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Очередные ограничения вызваны ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, сообщает сегодня пресс-служба областного правительства.

В соответствии с указом, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте от 65 лет и женщин, ожидающих рождения ребенка. В качестве альтернативы работодатели могут предоставить им отпуска.

Кроме того, в регионе запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий (кроме мероприятий федерального уровня - они будут проходить без зрителей). Пресс-служба кабинета министров Иркутской области информирует и о других мерах, оговоренных в указе.

Сообщается также, что профильные ведомства в ближайшее время представят списки категорий граждан для обязательной вакцинации против COVID-19.

Напомним, ранее органы власти других регионов Сибири заявили о расширении перечня ограничительных мер из-за осложнения обстановки с коронавирусом.