Подлодка Северного флота "уничтожила" корабли условного противника

Крейсерская атомная подводная лодка (АПЛ) "Гепард" Северного флота успешно провела учебную торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Баренцевом море.

Как сообщили в пресс-службе СФ, плановое тактическое учение проходит в морских полигонах Северного флота. Стрельба выполнялась учебными практическими торпедами из подводного положения, командование оценило ее как успешную. После атаки экипаж отработал уклонение и уход из-под ответного удара.

Роль "вражеских" кораблей исполнил отряд кораблей Северного флота: ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и спасательный буксир "Алтай".

Накануне "Гепард" так же успешно провел поражение условного подводного противника противолодочной ракетой. Экипаж АПЛ отработал тактику поиска и слежения за однотипной субмариной, а затем выполнил по ней стрельбу из подводного положения. Район выполнения стрельб закрывался для гражданского судоходства.