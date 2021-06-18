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18.06.2021 18:09
Рубрика: Власть

В Санкт-Петербурге ограничили полеты дронов

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Северной столице до 13 июля ограничены полеты летательных аппаратов, в том числе дронов.

Фото: iStock
Дачникам запретили сбивать дроны над участками

Это связано с соблюдением строжайших правил безопасности во время проведения чемпионата Евро-2020. Как сообщили в Комитете по транспорту, в Санкт-Петербурге установлена запретная зона и зона ограничения полетов.

Уточняется, что желающие запустить дрон могут обратиться за соответствующим разрешением на пользование воздушным пространством к межведомственному оперативному штабу по обеспечению безопасности при проведении чемпионата Евро 2020.

Сам порядок выдачи таких разрешений официально опубликован на сайте Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения.

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