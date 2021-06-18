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18.06.2021 13:07

Новые потребители "Россети Юг" за 5 месяцев получили 100 МВт мощности

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
"Россети Юг" в январе-мае 2021 года исполнили обязательства по 2,8 тысяч договорам технологического присоединения к своим электросетям. Новым потребителям предоставлено 99,2 МВт мощности.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Среди подключенных в этот период социально значимых объектов в зоне ответственности компании - три фельдшерско-акушерских пункта в Ростовской области и столько же медицинских учреждений в Калмыкии.

Фото: ПАО "Россети Юг"
Новые потребители "Россети Юг" за 5 месяцев получили 100 МВт мощности

За пять месяцев филиалы "Россети Юг" получили 7,6 тысяч заявок на подключение, общая запрашиваемая мощность составила 600 МВт. Наибольшая потребность в техническом присоединении отмечена в двух филиалах: ростовском, куда поступило 3,4 тысячи заявок на 357,5 МВт, и астраханском - свыше 2 тысяч заявок на 48,8 МВт мощности.

Филиал в Волгоградской области получил 1,7 тысяч заявок на предоставление 155 МВт. В Калмыкии зарегистрировало 483 заявки на 39 МВТ. Всего на сегодняшний день действуют 16,3 тысяч договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1643,5 МВт.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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