Новые потребители "Россети Юг" за 5 месяцев получили 100 МВт мощности

"Россети Юг" в январе-мае 2021 года исполнили обязательства по 2,8 тысяч договорам технологического присоединения к своим электросетям. Новым потребителям предоставлено 99,2 МВт мощности.

Среди подключенных в этот период социально значимых объектов в зоне ответственности компании - три фельдшерско-акушерских пункта в Ростовской области и столько же медицинских учреждений в Калмыкии.

За пять месяцев филиалы "Россети Юг" получили 7,6 тысяч заявок на подключение, общая запрашиваемая мощность составила 600 МВт. Наибольшая потребность в техническом присоединении отмечена в двух филиалах: ростовском, куда поступило 3,4 тысячи заявок на 357,5 МВт, и астраханском - свыше 2 тысяч заявок на 48,8 МВт мощности.

Филиал в Волгоградской области получил 1,7 тысяч заявок на предоставление 155 МВт. В Калмыкии зарегистрировало 483 заявки на 39 МВТ. Всего на сегодняшний день действуют 16,3 тысяч договоров на подключение к сетям с общей запрашиваемой мощностью 1643,5 МВт.