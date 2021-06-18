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18.06.2021,  
13:11
Текст:  Николай Грищенко

Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом

Оборудованный новой системой защиты от противотанковых ракет Т-72Б3 был продемонстрирован на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Танковые экипажи вели огонь по появляющимся или движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 2000 метров. В ходе боевых стрельб генералы, как сообщает пресс-служба ЮВО, стреляли из пушек Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Новое защитное устройство, установленное в верхней части башни, внешне напоминает навес, за что получило среди танкистов неофициальное название - "козырек от солнца".

Однако, как сообщили "РГ" в военном ведомстве, конструкция предназначена для усиления защиты от противотанковых ракет и боеприпасов нового поколения. Как известно, современные ПТРК, в том числе американский Javelin, разрабатываются с расчетом, чтобы ракета поражала самые уязвимые части бронетехники. Одним из таких мест является верхняя проекция танковой башни.

Кроме того, барражирующие беспилотники также стремятся поразить танки и другую бронетехнику именно в наименее прикрытую броней верхнюю часть корпуса.

"В ближайшее время остальные танки Т-72 получат подобные элементы защиты", - подчеркнули в ведомстве.

Информации о принципах действии "козырьков от солнца" не сообщается. Судя по фотографиям можно предположить: устройства призваны спровоцировать взрыв ракеты или боеприпаса перед основной броней. Тем самым будет ослаблено действие кумулятивного заряда.

Кстати

В первом заезде зачет по огневой подготовке успешно сдали командующие 49-й и 58-й общевойсковых армий генерал-лейтенанты Яков Резанцев и Михаил Зусько, на третьем огневом направлении стрельбу выполнял экипаж 22-го армейского корпуса Черноморского флота под командованием генерал-майора Дениса Лямина. Армейцы из Крыма показали наилучший результат.

Фото: Пресс-служба ЮВО

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