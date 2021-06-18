В Волгоградской области ребенок сорвался со скалодрома

В Суровикине десятилетний ребенок получил травму при падении с высоты, сообщает пресс-служба управления СКР по Волгоградской области.

Организована доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик занимался скалолазанием в одном из спортивных клубов. Ему предстояло преодолеть препятствие на высоте не более трех метров. В момент передвижения страховой системы школьник не смог закрепить карабин и упал на землю, получив травму спины.

Инцидент произошел в присутствии инструкторов, которые оказали первую помощь и вызвали врачей. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Сначала мальчика госпитализировали в Суровикине. Затем пациента перевели в одну из детских больниц Волгограда для диагностики и лечения.

По результатам проверки дадут оценку качеству оказываемых в спортивном комплексе услуг.