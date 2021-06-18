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18.06.2021 10:27
Рубрика: Происшествия

Жительница Астрахани лишилась дома из-за долгов по кредиту

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

Судебные приставы арестовали и выставили на торги одноэтажный дом, площадью около 90 кв. метров, принадлежащий жительнице Красноярского района Астраханской области, которая задолжала банку около 900 тысяч рублей по кредиту.

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Как сообщили "РГ" в управлении федеральной службы судебных приставов по региону, дом будет продан через сайт Росимущества другому владельцу. А деньги пойдут на покрытие долга.

В ведомстве пояснили, что женщина долгое время игнорировала уведомления о выплате задолженности, а также не погасила кредит после решения суда в установленный законом срок.

Так как дом был не единственным жильем должницы, судебные приставы наложили на него арест. После этого у астраханки было еще десять дней, чтобы успеть погасить долг, но она этого не сделала.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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