Найдены доказательства трех попыток заселения Ямала древним человеком

Уникальные древние почвы нашли ученые в Шурышкарском районе Ямала. Благодаря раскопкам стало понятно, что в разные эпохи люди пытались заселить эти земли минимум три раза.

- Палеоэкологические исследования проводились на археологическом памятнике "Ямгорт I", который является многослойным. Мы установили, что первые свидетельства относятся к эпохе энеолита - III тысячелетие до нашей эры. Второй этап заселения произошел в эпоху позднего бронзового века - XIII век до нашей эры. Затем последовал продолжительный перерыв, после которого люди вернулись на памятник в раннем средневековье - в VI - начале VII века, построив 16 зимних жилищ, - говорится в сообщении научного центра изучения Арктики.

Также по срезам удалось понять, какими были климатические условия в этих периодах. Оказалось - близки к современным.

В ходе раскопок нашли древние палеопочвы - северные палеоурбаноземы эпохи бронзы, сформированные в древности на месте жизнедеятельности человека. По словам заведующего сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, кандидата географических наук Романа Колесникова, эти почвы могут включить в Красную Книгу почв России.