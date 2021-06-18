Погодные аномалии ожидают ряд регионов страны в ближайшее время

Уже завтра, 19 июня, в Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Томской областях заметно похолодает, а вот в Красноярский край и Якутию придет необычно теплая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"В среднем на четыре-шесть градусов понизится температура на Волге, на Урале, а затем и на юге Западной Сибири, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - А 20 числа уже и в Омской, Новосибирской областях будет температура ниже нормы".

По словам Вильфанда, период необычно холодной погоды в этих регионах продлится до 22 июня включительно. Температура ночью в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске будет опускаться до 7-10 градусов тепла, а днем подниматься не выше 16-18 градусов. А вот Красноярский край и Якутию в это время ожидает очень теплая погода с отклонениями от нормы на 8-12 градусов.