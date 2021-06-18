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Режиссер "Нянек" Джон Парагон умер при невыясненных обстоятельствах

Новости
    18.06.2021, 13:05
Текст:   Олег Усков

Умер американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Джон Парагон - в определенных кругах весьма культовый и значимый. О смерти сообщил TMZ.

Указано, со ссылкой на коронера округа Риверсайд: артист отошел в возрасте 66 лет еще в апреле, но известно об этом стало сейчас и обстоятельства смерти Парагона до сих пор не выяснены.

Джон Парагон родился 9 декабря 1954 года в Анкоридже, Аляска. В индустрии - с 80-х. В частности, Парагон прославлен как один из создателей и актеров франшизы про Пи-Ви. Также Джон знаменит комедией про близнецов-культуристов "Няньки".

Среди других актерских явлений Парагона - серия про Чича и Чонга, второй "Аэроплан", "Ад кромешный", "Поедая Рауля", "Чирс", "Кувалда", озвучка "Космических яиц", "Эльвира: Повелительница тьмы", "Гарри и Хендерсоны", "Сайнфелд" (Сердик), "Дорогая, я увеличил ребенка" и так далее. 

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