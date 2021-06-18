Постановление администрации Тамбовской области от 17 июня 2021 года № 420 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.06.2021) следующее изменение:

пункт 27.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Управлению экономической политики администрации области (Пустовит) обеспечить осуществление контроля за соблюдением кредитными и микрофинансовыми организациями в общедоступных местах, расположенных в помещениях таких организаций, правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных настоящим постановлением.".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







