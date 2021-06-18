Постановление администрации Тамбовской области от 17 июня 2021 года № 420 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Новости

СК отправил в суд одно из самых громких дел о банде "Таганская" 16:17
Минпромторг: Нехватка автокомпонентов подстегнет спрос на аналоги из РФ 16:13
Собянин: История с коронавирусом начинается заново 16:13
В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия 15:45
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией 15:40
Трехминутный фильм из России покажут в Каннах 15:33
Жителю Татарстана предъявили обвинение в истязании жены и детей 15:30
Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от COVID-19 15:18
На съезде "ЕР" Путин обозначит ключевые направления деятельности партии 15:16
Путин на Совбезе обсудит результаты встречи с Байденом в Женеве 15:14
Поль Погба вошел в сферу интересов "ПСЖ" 15:13
Собянин назвал процент популяционного иммунитета к COVID-19 15:05
Попова назвала условие введения обязательной вакцинации в регионах 14:57
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи 14:55
Попова: Трехдневное голосование позволит избежать рисков инфицирования 14:53
Пандемия спровоцировала демографический кризис в Испании 14:49
Памфилова: Голосования на придомовых территориях в сентябре не будет 14:47
В Калининградской области ликвидировали сеть подпольных игорных клубов 14:47
В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для работающих 14:44
Губернатор Подмосковья еще раз привился от COVID-19 14:30
Песков: Вопрос открытия авиасообщения с Турцией будет решать оперштаб 14:20
Посол РФ в Софии: Список недружественных стран открыт для "горячих голов" 14:20
Умер один из ведущих венгерских актеров Золтан Надь 14:11
В Челябинской области раскрыли схему легализации тысяч незаконных мигрантов 14:04
В Башкирии ввели ограничения для непривитых от COVID-19 жителей 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 июня 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 17 июня 2021 года № 420 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.06.2021) следующее изменение:

пункт 27.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Управлению экономической политики администрации области (Пустовит) обеспечить осуществление контроля за соблюдением кредитными и микрофинансовыми организациями в общедоступных местах, расположенных в помещениях таких организаций, правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленных настоящим постановлением.".

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией