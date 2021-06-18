Точный удар: как один "Илья Муромец" лишил немцев 30 тысяч снарядов

18 июня 1915 года российские газеты сообщили, что аэроплан "Илья Муромец" из Эскадры воздушных кораблей бомбардировал и уничтожил занятую немецкими войсками железнодорожную станцию Пржеворск.

На самом деле легендарная воздушная операция состоялась на четыре дня раньше - 14 июня, но из-за цензуры, ведь шла Первая мировая война, достоянием СМИ информация стала позже. При этом газетчики начала ХХ века ни чуть не преувеличили значение подвига русских авиаторов - в результате налета был уничтожен грузовой состав с 30 тысячами снарядов, а станционные пути и постройки оказались разрушены. Сколько погибло немецких солдат и офицеров - неизвестно.

Согласно архивным сведениям "Илья Муромец", за успехи в Галиции названный "Киевский", вылетел на боевое задание из Люблина в 4:50 утра. Командовал бомбардировщиком поручик Иосиф Башко, заместитель командира - лейтенант Михаил Смирнов, штурман - штабс-капитан Александр Наумов, механик - Федор Шкудов. На борту самолета находилось десять 16-ти килограммовых бомб.

Примерно через полтора часа корабль достиг реки у город Лежайска. На станции в тот момент находились два состава, один из которых был с паровозом. Самолет атаковал и сбросил три бомбы, а потом "Киевский" отправился дальше вдоль железной дороги на станцию Пржеворск.

"Огромная станция была так плотно забита эшелонами, что не попасть по этой крупной цели было просто невозможно. На первом круге Наумов сбросил одну бомбу для пристрелки. Она упала за железнодорожным полотном, и я своему боевому товарищу показал кулак", - пишет в своих воспоминаниях Башко.

Следующий заход на цель оказался более успешным, и бомбы поразили один из составов.

Из доклада Иосифа Башко: "Все время из горевших вагонов вылетали как бы куски огня или дымки разрывов; некоторые дымки и вспышки были на очень большом расстоянии от этого места удачного попадания. Вероятнее всего предположить, что горел и взрывался поезд с какими-нибудь взрывчатыми веществами: снарядами, зарядами или горючим (бензином, спиртом и т. п.)".

Согласно свидетельствам военнопленных, позднее подтвержденным в немецких газетах, было уничтожено примерно 30 тысяч снарядов. Кроме того, рейд привел к серьезным разрушениям железнодорожной станции и прервал сообщение во всем районе. Вследствие рейда началась паника.

"За эту миссию поручик Башко, командир "ИМ-Киевский", и штабс-капитан Наумов, артиллерийский офицер, были награждены орденами Святого Георгия, IV степени. Заместитель командира поручик Смирнов получил Георгиевский меч, а механик Шкудов - Георгиевский крест", - напишет в своих мемуарах военврач при Эскадре воздушных кораблей Константин Финне.

Справка "РГ"

Деревянный биплан С-22, более известный как "Илья Муромец", был создан в 1913 году под руководством конструктора Игоря Сикорского. Длина самолета составляла 19 метров, а размах верхнего крыла - 30,9 метров. За свои размеры получил название - воздушный дредноут. При полной загрузке - 1100 килограммов, самолет мог находиться в воздухе до пяти часов. Отличался биплан и точным по тем временам прицелом: в цель попадало от 60 до 90 процентов бомб.