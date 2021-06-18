Указ главы Республики Тыва от 18 июня 2021 года № 121 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 14 июня 2021 г. № 17-00-02/02-3344-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления развернуть информационно-пропагандистскую работу среди населения о формировании ответственного отношения граждан к своему здоровью, здоровью близких, стимулировании граждан по проведению вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, об особенностях проведения "выпускных вечеров" 9-11 классов общеобразовательных организаций на территории Республики Тыва в 2021 году.

Министерству экономики Республики Тыва довести до индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не принимать заявки от коллективов выпускников общеобразовательных организаций, родительских комитетов на проведение "выпускных вечеров" в помещениях общественного питания и проинформировать об административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение пункта 2.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16.";

2) дополнить пунктами 51-52 следующего содержания:

"51. Министерству образования и науки Республики Тыва обеспечить проведение "выпускных вечеров" 9-11 классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории Республики Тыва, с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и следующих ограничений:

1) торжественные мероприятия по вручению аттестатов при благоприятных погодных условиях провести преимущественно на открытом воздухе, с участием не более двух параллельных классов, в соответствии с утвержденным графиком образовательной организации;

2) допускается участие в торжественных мероприятиях одного из родителей при условии наличия полного комплекса вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, либо наличия отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до мероприятия, который необходимо представить заблаговременно классному руководителю;

3) организаторы при проведении торжественного мероприятия по вручению аттестатов обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), которые необходимо менять каждые 2 часа;

4) в местах проведения торжественного мероприятия обязательно соблюдение безопасной социальной дистанции между классными коллективами, за столами организовать зигзагообразную рассадку;

5) при входе в образовательные учреждения должен быть организован "входной фильтр" с помощью бесконтактного термометра и пункта бесконтактной обработки рук кожным антисептиком;

6) помещения образовательных организаций должны быть продезинфицированы, проветриваться регулярно во время перерывов каждые 2 часа;

7) запретить празднование "выпускных вечеров" в помещениях объектов общественного питания (закусочные, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, столовые, бары, кафе, кафетерии, караоке-бары, банкетные залы, банкетные дома, рестораны, ночные клубы), театрах, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях, в том числе в домах культуры;

8) осуществлять непосредственный контроль за соблюдением всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при проведении "выпускных вечеров" 9-11 классов образовательных организаций, провести индивидуальную разъяснительную работу с каждым руководителем образовательной организации.

52. Органам исполнительной власти Республики Тыва совместно с органами местного самоуправления осуществлять рейдовые мероприятия по соблюдению запрета празднования "выпускных вечеров" в помещениях объектов общественного питания (закусочные, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, столовые, бары, кафе, кафетерии, караоке-бары, банкетные залы, банкетные дома, рестораны, ночные клубы), театрах, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях, в том числе в домах культуры.

В случае выявления фактов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва.";

3) дополнить пунктом 182 следующего содержания:

"182. Координацию и контроль действий органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва по исполнению пункта 32 настоящего Указа возложить на и.о. министра информатизации и связи Республики Тыва У.В. Насюрюн.";

4) приложение № 1 к Указу дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Рекомендовать работодателям перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30 процентов работников, работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен в установленном действующим законодательством порядке.".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







