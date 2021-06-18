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18 июня 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 18 июня 2021 года № 345-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 18 июня 2021 г.
Опубликован 18 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "20 июня" заменить словами "18 июля".

2. Пункт 16 дополнить словами ", с 21 июня 2021 года по 18 июля 2021 года".

3. Пункт 16.1 после слов "к настоящему постановлению," дополнить словами "за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),".

4. Дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:

"17. Рекомендовать работодателям:

17.1. обеспечить перевод не менее 30 процентов работников на дистанционный режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

17.2. принять меры, обеспечивающие допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков из других регионов Российской Федерации, при соблюдении одного из следующих условий:

- наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Дата забора материала не должна превышать трех дней со дня прибытия в Тюменскую область;

- наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения исследования;

- прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

17.3. обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование работников к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

17.4. предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.

18. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим эксплуатацию многоквартирных домов, возобновить обработку подъездов (мест общего пользования) дезинфицирующими средствами.".

Губернатор области А.В.Моор



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