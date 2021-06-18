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18.06.2021 20:56
Рубрика: Власть

Учения ОДКБ "Рубеж-2021" пройдут на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии

Текст: Тимофей Борисов

В ОДКБ обсудили все рабочие моменты по предстоящим учениям, которые пройдут на территории Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
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"На базе Центра боевой подготовки Министерства обороны Кыргызской Республики состоялись штабные переговоры по подготовке и проведению совместного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021". Планируется, что учения пройдут на полигоне "Эдельвейс", -уточнил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

По его словам, участники обсудили замысел учений, план действий подразделений, вопросы тылового обеспечения, согласовали порядок прибытия и размещения воинских контингентов, а также осмотрели на месте сам полигон, где пройдут учения.

"Организация и проведение данного мероприятия осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года", - уточнили в организации.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Киргизия Международные организации ОДКБ

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