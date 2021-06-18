Умер один из ведущих венгерских актеров Золтан Надь

Венгерский актер театра, кино и ТВ Золтан Надь умер утром 16 июня на 79-м году жизни. Об этом сообщает Femina. Причина смерти артиста не названа.

Надь родился 4 апреля 1943 года в Будапеште. В 66-м окончил педагогический колледж, где изучал историю Венгрии и вокал. Тогда же начал творческую карьеру - в театре. А в середине 70-х - на ТВ и в кино.

В портфолио актера - более шести десятков пунктов: исторические драмы "Венгерская рапсодия" и "Варварское аллегро", драма с Мари Кисс "Влюбленные", "мыльная опера" "Соседи" и Família Kft. - официально первый венгерский ситком, шедший с 1991 года.