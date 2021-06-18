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Умер знаменитый сербский певец Новица Здравкович

Новости
    18.06.2021, 10:51
Текст:   Олег Усков

16 июня в одном из госпиталей Белграда на 74-м году жизни скончался прославленный сербский певец и автор песен Новица Здравкович, артист, успешно работавший на стыке фолка и поп-музыки.

Причина смерти исполнителя пока не названа, передает национальный портал Novosti.

Новица родился 21 июля 1947 года в Югославии. Старший брат - известнейший певец Томислав "Тома" Здравкович (умер в 1991-м в 52 года от рака простаты).

Дебютный альбом Новица выпустил в 1986-м.

Сын Новицы Душан также стал певцом, унаследовав от отца и дяди удивительно приятный, задушевный тембр голоса.

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