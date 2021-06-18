В Минске рассчитывают провести саммит СНГ в очном формате

Заинтересованность в проведении саммита СНГ в очном формате выразил вице-премьер РБ Игорь Петришенко, выступая в пятницу, 18 июня, в Москве на заседании Экономического совета СНГ.

Напомнив, что одним из основных мероприятий текущего года станет заседание Совета глав государств 15 октября в Минске, которое будет приурочено к 30-летию образования Содружества, Петришенко дал понять, что руководство страны "ориентируется на очный формат заседания и надеется на высший уровень представительства". Кстати, днем ранее запланировано в очном формате и проведение заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Обращаясь в адрес руководства Исполкома СНГ, вице-премьер выразил надежду, что координирующий орган Содружества представит к осенней встрече глав государств и заседанию Совета глав правительств информацию о ходе реализации инициатив, выдвинутых главами государств и правительств СНГ, в первую очередь тех, которые касаются экономического вектора развития государств. К ним Петришенко относит "активизацию взаимодействия в промышленной и агропромышленной сферах, формирование общего аграрного рынка, обеспечение продовольственной безопасности, сокращение барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров и услуг".

Анализируя предварительные результаты председательства Беларуси в СНГ, вице-премьер заявил, что оно продвигается успешно, несмотря на объективные сложности, связанные с пандемией коронавируса. Органы Содружества, констатировал он, "сохраняют позитивную динамику взаимодействия и придерживаются сформированных планов".

В текущем году, напомнил вице-премьер, успешно проведены заседания Совета глав правительств, СМИД СНГ, пять заседаний Совета постоянных полномочных представителей, шесть заседаний Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете, ряд мероприятий отраслевых органов. А нынешнее заседание Экономического совета СНГ в этом году уже второе по счету.

Кстати, по итогам международной научно-практической конференции, посвященной "обеспечению устойчивого функционирования национальных служб крови в условиях эпидемической ситуации заболеваемости COVID-19", добавил Петришенко, предложено создать в Содружестве совет трансфузиологов. "Прорабатываются и иные конструктивные предложения, что еще раз подтверждает высокую значимость и востребованность СНГ", - резюмировал белорусский вице-премьер.