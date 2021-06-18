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18.06.2021,  
08:57
Текст:  Антон Валагин

В России создан высокоточный стрелковый прицел

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

ЦНИИточмаш разработал коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками точности и энергопотребления. Прибор прошел предварительные испытания и будет представлен на форуме "Армия-2021".

Фото: tecmash.ru
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Коллиматорные прицелы вместо прицельной сетки используют особую метку, чья точность зависит от размера, измеряемого в угловых минутах. Размер стандартной метки 2 минуты, у нового прицела - 1. Это значительно повышает точность стрельбы и повышает ее дальность, сообщили в корпорации Ростех. Там отметили, что изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, особенно при стрельбе на дальних дистанциях.

Другое достоинство ПКМ 75 - время его непрерывной работы. Благодаря использованию литиевых батарей повышенной емкости новый прицел способен проработать без смены элементов питания до 50 тысяч часов.

Прибор устанавливается на планку Пикатинни и предназначен для использования на всех моделях автомата Калашникова, штурмовых автоматах и бесшумном оружии: автомате "Вал" и снайперской винтовке "Винторез". ПКМ 75 совместим с приборами ночного видения и может работать при температурах от -50 до +60 градусов.

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