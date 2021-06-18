В США спецназовцы подали в отставку после предъявления обвинения офицеру

Все сотрудники полицейского подразделения по борьбе с массовыми беспорядками в американском городе Портленд подали в отставку после того, как одному из его офицеров было предъявлено обвинение в нападении на одного из участников акции протеста. Подразделение по борьбе с массовыми беспорядками, известное как Группа быстрого реагирования (RRT) Портленда, состоит примерно из 50 полицейских. Эти спецназовцы задействованы во время таких спецопераций, как беспорядки, широкомасштабные рейды полиции или стихийные бедствия.

На этой неделе большое жюри решило предъявить обвинение офицеру полиции Портленда Кори Бадворту по одному пункту обвинения в нападении четвертой степени. Это первый спецназовец RTT, которому грозит уголовное преследование в связи с протестами, которые произошли в прошлом году. "На видеозаписи инцидента якобы видно, как полицейский использовал дубинку, чтобы повалить женщину на землю, а затем ударить ей в лицо", - сообщает New York Times. Однако профсоюз полиции Портленда назвал решение о привлечении к ответственности офицера "политически мотивированным". В профсоюзе заявили, что офицер "попал под перекрестный огонь городских властей и политизированной системы уголовного правосудия".

Напомним, что в Портленде в прошлом году произошли акции протеста против расизма и жестокости полиции после смерти чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), в мае 2020 года. С целью нейтрализации массовых беспорядков, вандализма и поджогов, которые в Портленде часто происходили ночью, спецназовцы РТТ были отправлены для разгона разъяренной толпы. Администрация Трампа также направила в город федеральные силы безопасности в июле для защиты федеральных зданий, подвергшихся вандализму. Однако присутствие федеральных сил, как отмечали наблюдатели, привело к росту акций протеста, особенно когда в интернете появились кадры, на которых федеральные офицеры задерживали протестующих на улице и направляли их в машины без опознавательных знаков, отмечает ВВС.

В октябре прошлого года тогдашний президент ассоциации полиции Портленда Дэрил Тернер написал письмо мэру города и начальнику городской полиции с просьбой "встать на защиту и публично поддержать сотрудников, которые входят в Группу быстрого реагирования". "Наши сотрудники чувствуют, как в них бросают в них коктейли Молотова, фейерверки, взрывчатку, камни, бутылки и другие опасные предметы", - написал Тернер. Однако это обращение осталось без ответа.