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18.06.2021 22:17
Рубрика: В мире

В США спецназовцы подали в отставку после предъявления обвинения офицеру

Текст: Максим Макарычев
Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Все сотрудники полицейского подразделения по борьбе с массовыми беспорядками в американском городе Портленд подали в отставку после того, как одному из его офицеров было предъявлено обвинение в нападении на одного из участников акции протеста. Подразделение по борьбе с массовыми беспорядками, известное как Группа быстрого реагирования (RRT) Портленда, состоит примерно из 50 полицейских. Эти спецназовцы задействованы во время таких спецопераций, как беспорядки, широкомасштабные рейды полиции или стихийные бедствия.

Фото: iStock
В Портленде 11 человек попали под арест за сопротивление полицейским

На этой неделе большое жюри решило предъявить обвинение офицеру полиции Портленда Кори Бадворту по одному пункту обвинения в нападении четвертой степени. Это первый спецназовец RTT, которому грозит уголовное преследование в связи с протестами, которые произошли в прошлом году. "На видеозаписи инцидента якобы видно, как полицейский использовал дубинку, чтобы повалить женщину на землю, а затем ударить ей в лицо", - сообщает New York Times. Однако профсоюз полиции Портленда назвал решение о привлечении к ответственности офицера "политически мотивированным". В профсоюзе заявили, что офицер "попал под перекрестный огонь городских властей и политизированной системы уголовного правосудия".

Напомним, что в Портленде в прошлом году произошли акции протеста против расизма и жестокости полиции после смерти чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), в мае 2020 года. С целью нейтрализации массовых беспорядков, вандализма и поджогов, которые в Портленде часто происходили ночью, спецназовцы РТТ были отправлены для разгона разъяренной толпы. Администрация Трампа также направила в город федеральные силы безопасности в июле для защиты федеральных зданий, подвергшихся вандализму. Однако присутствие федеральных сил, как отмечали наблюдатели, привело к росту акций протеста, особенно когда в интернете появились кадры, на которых федеральные офицеры задерживали протестующих на улице и направляли их в машины без опознавательных знаков, отмечает ВВС.

В октябре прошлого года тогдашний президент ассоциации полиции Портленда Дэрил Тернер написал письмо мэру города и начальнику городской полиции с просьбой "встать на защиту и публично поддержать сотрудников, которые входят в Группу быстрого реагирования". "Наши сотрудники чувствуют, как в них бросают в них коктейли Молотова, фейерверки, взрывчатку, камни, бутылки и другие опасные предметы", - написал Тернер. Однако это обращение осталось без ответа.

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