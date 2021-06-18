Врач рассказал о правилах вакцинации перед отпуском

Вакцинирование должно стать обязательным пунктом программы подготовки в отпуск, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как пояснил врач РИА Новости, каждый человек, как правило, планирует отпуск заранее, поэтому вакцинацию посоветовал обязательно поставить в план подготовки отдыха. "Чтобы прививка была эффективна, необходимо сделать обе дозы до отъезда", - подчеркнул Тяжельников.

Дело в том, что устойчивый иммунитет формируется не сразу после приема вакцины, а только через 12-18 дней после введения второго компонента. Поэтому период между двумя прививками наиболее рискованный, в этот момент можно заразиться.

Не стоит уезжать в отпуск сразу после вакцинации. Ведь известно, что и после первой, и после второй дозы у некоторых наблюдается краткосрочная реакция на препарат - повышение температуры, ломота в теле или слабость. Глупо в такой ситуации оказаться где-то в дороге, или тратить отпускные дни на лежание в постели.

Ехать же на курорты в нынешней сложной эпидемиологической ситуации вообще без вакцинирования - это большой риск, предупредил эксперт.