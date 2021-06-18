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Вышел трейлер "Свиньи" с Николасом Кейджем

Новости
    18.06.2021, 10:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ NEON Фото: youtube.com/ NEON
Фото: youtube.com/ NEON

Как давно уже отмечают вдумчивые кинокритики, Николас Кейдж подобен мандалорцам: у него свой, эксклюзивный, особый путь (в мире искусства). Что и доказывает в очередной раз размещенный на YouTube трейлер кулинарно-драматического триллера "Свинья" (Pig), ленту того типа, что мы все, безусловно, ждали десятилетиями (хоть об этом и не знали).

Фото: youtube.com/ Netflix
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Кейдж сыграл охотника за трюфелями, уединенно живущего в Орегоне. Однажды его любимую свинью-кормилицу похищают неизвестные изуверы, и мужчина отправляется на ее розыски. Сопряженные с терниями и копаниями в своем прошлом.

Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Майкл Сарноски.

В других ролях: Алекс Вулф ("Дефективный детектив"), Адам Аркин ("Сыны анархии"), Далин Янг ("Гримм"), Гретчен Корбетт ("Коломбо"), Брайан Сазерленд ("Гримм").

Мировая премьера - 16 июля. По дате российского релиза информации пока нет.

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