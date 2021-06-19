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19 июня 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 19 июня 2021 года № 169-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных указом:

подпункт 5 пункта 2 дополнить словами ", услуг в области отдыха и развлечений (код ОКВЭД 2: 93.2), предоставляемых на открытом воздухе";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих организацию и постановку концертов, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности (код ОКВЭД 2: 90.01), предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек) (код ОКВЭД 2: 90.04) предоставляющих услуги в области отдыха и развлечений (код ОКВЭД 2: 93.2) в закрытых помещениях.";

пункт 11 дополнить абзацем следующего развлечения:

"Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, предоставляющих услуги в области отдыха и развлечений на открытом воздухе, при условии нахождения посетителей аттракционов, игр, шоу, тематических выставок в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и заполнения аттракционов, игр, шоу, тематических выставок посетителями не более 50% от установленной нормы.";

5) пункт 13 Перечня реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенного указом, дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) ограничить проведение плановой госпитализации;

7) ограничить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации."

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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