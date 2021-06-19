Указ главы Республики Коми от 18 июня 2021 года № 79 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 21 июня 2021 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Булатов





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 18 июня 2021 г. № 79





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) дополнить пунктом 5.42 следующего содержания:

"5.42. рассмотреть возможность перевода не менее 30 процентов работников, а также работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу, если это не нарушает режим функционирования организации;";

2) в пунктах 11, 16.1, подпункте 31 пункта 19.1 слова "30 июня" заменить словами "30 июля";

3) пункт 19.11 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Организациям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, обеспечить соблюдение условия заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала.";

4) пункт 1 раздела "I. Общие противоэпидемические мероприятия" приложения № 3 к Указу изложить в следующей редакции:

"1. Рассмотреть возможность сохранения для лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания) дистанционной (удаленной) работы, если это не нарушает функционирование организации (учреждения, предприятия), или введения, где возможно, посменной работы.".







