"Могущественнее всех Мстителей": вышел новый ролик по сериалу "Локи"

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышло очередное промо-видео сериала "Локи".

В нем актеры, участвующие в шоу, по очереди нахваливают титульного персонажа, пока дело не доходит до абсурдной фразы о том, что он "могущественнее всех Мстителей вместе взятых".

В замешательстве артисты интересуются, кто писал столь нескромный сценарий к ролику, и в кадре появляется Том Хиддлстон с типичной для трикстера озорной улыбкой.

На данный момент вышло уже два эпизода из шести запланированных, третья серия "Локи" выйдет в среду, 23 июня.