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"Могущественнее всех Мстителей": вышел новый ролик по сериалу "Локи"

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    19.06.2021, 15:50
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ LokiOfficial Фото: twitter.com/ LokiOfficial
Фото: twitter.com/ LokiOfficial

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышло очередное промо-видео сериала "Локи".

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Том Хиддлстон рассказал о своем отношении к Локи

В нем актеры, участвующие в шоу, по очереди нахваливают титульного персонажа, пока дело не доходит до абсурдной фразы о том, что он "могущественнее всех Мстителей вместе взятых".

В замешательстве артисты интересуются, кто писал столь нескромный сценарий к ролику, и в кадре появляется Том Хиддлстон с типичной для трикстера озорной улыбкой.

На данный момент вышло уже два эпизода из шести запланированных, третья серия "Локи" выйдет в среду, 23 июня.

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