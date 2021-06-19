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19.06.2021 10:52
Рубрика: Происшествия

В СК рассказали о подробностях поисков американской студентки в Приволжье

Текст: Андрей Чугунов

Главное следственное управление СК РФ сообщило, что в результате масштабной поисковой операции обнаружено тело гражданки США, студентки ННГУ имени Лобачевского, безвестно пропавшей 15 июня в Борском районе Нижегородской области. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Накануне для организации дальнейшего расследования уголовное дело передано в центральный аппарат СУ СК России.

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По данным следствия, 15 июня 2021 около 18 часов 30 минут девушка вышла из дома, где постоянно проживала, села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении д. Рекшино Борского района Нижегородской области. Камеры наблюдения зафиксировали, что после этого она посетила один их городских магазинов. Позже стало известно, что в СМС, отправленном матери, она написала, что передвигается на машине с неизвестными. С тех пор о ее местонахождении ничего известно не было.

Следователями СК при тесном взаимодействии с региональным ГУ МВД по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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