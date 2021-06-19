В акватории Ялты запретили купаться

Новости

Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

В акватории Ялты запретили купаться

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ялте запретил купаться в акватории курорта. Об этом говорится говорится в сообщении штаба.

Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp
В Ялте начали расчищать пляжи после ливней

Накануне появилось видео морской акватории города, снятое с квадрокоптера. Морская вода после схода селевых потоков приобрела грязно-бурый цвет. Очевидно, что пока море не очистится, такая вода может стать источником инфекции. Кроме того, в городе смыло часть пляжей, а другая его часть завалена мусором, принесенным селевыми потоками.

Там, где сели стекали в море, побережье превратилось в подобие оврагов. Пляж там придется срочно подсыпать. Потоки воды, уровень которой в низовьях достигал метра, смыли с пляжей большую часть инфраструктуры отдыха - урны, кабины для переодевания. Расчистка и восстановление пляжей уже начались, но, чтобы устранить все последствия, потребуется несколько дней.

Напомним, на Ялту в результате мощного ливня выпало 135 миллиметров осадков. Стихийного бедствия такого масштаба в городе не было почти 100 лет. В Ялте и поселках оказались подтопленными сотни домов и десятки улиц. Более 7 тысяч абонентов еще сегодня утром оставались без света и свыше 200 - без газа.

Централизованную подачу питьевой воды обещают восстановить сегодня к вечеру. Пока воду в город подвозят цистернами. В Ялте пострадали 18 человек, один погиб и еще один пропал без вести. Сегодня днем велись работа по освобождению жильцов многоквартирного дома на улице Кривошты, оказавшихся заблокированными селевыми потоками. В городе работает оперативный штаб по устранению последствий стихии и определению размеров ущерба.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин заявил о скором запуске программы поддержки молодежной занятости
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет