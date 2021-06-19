В акватории Ялты запретили купаться

Штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ялте запретил купаться в акватории курорта. Об этом говорится говорится в сообщении штаба.

Накануне появилось видео морской акватории города, снятое с квадрокоптера. Морская вода после схода селевых потоков приобрела грязно-бурый цвет. Очевидно, что пока море не очистится, такая вода может стать источником инфекции. Кроме того, в городе смыло часть пляжей, а другая его часть завалена мусором, принесенным селевыми потоками.

Там, где сели стекали в море, побережье превратилось в подобие оврагов. Пляж там придется срочно подсыпать. Потоки воды, уровень которой в низовьях достигал метра, смыли с пляжей большую часть инфраструктуры отдыха - урны, кабины для переодевания. Расчистка и восстановление пляжей уже начались, но, чтобы устранить все последствия, потребуется несколько дней.

Напомним, на Ялту в результате мощного ливня выпало 135 миллиметров осадков. Стихийного бедствия такого масштаба в городе не было почти 100 лет. В Ялте и поселках оказались подтопленными сотни домов и десятки улиц. Более 7 тысяч абонентов еще сегодня утром оставались без света и свыше 200 - без газа.

Централизованную подачу питьевой воды обещают восстановить сегодня к вечеру. Пока воду в город подвозят цистернами. В Ялте пострадали 18 человек, один погиб и еще один пропал без вести. Сегодня днем велись работа по освобождению жильцов многоквартирного дома на улице Кривошты, оказавшихся заблокированными селевыми потоками. В городе работает оперативный штаб по устранению последствий стихии и определению размеров ущерба.