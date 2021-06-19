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19.06.2021 17:55

Си Цзиньпин посетил выставку истории Коммунистической партии Китая

В этом году отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая. 18 июня генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин прибыл в выставочный павильон истории КПК, посетив проходящую там выставку "Не забывай, с чего начал, и твердо помни о своей изначальной цели", передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Он вместе с другими руководителями партии и страны повторил слова присяги вступления в партию. История партии представляет собой самый яркий и убедительный учебник, за прошедшее столетие КПК совершила великолепные подвиги, открывая прекрасное будущее, отметил Си Цзиньпин, подчеркнув необходимость хорошо изучать историю КПК, передать и развивать ее драгоценный опыт, извлекая из него силу для дальнейшего развития страны.

Си Цзиньпин призвал всех членов и руководителей КПК изучать историю партии, еще инициативнее и продуктивнее запомнить первоначальные цели, сохранять на высоком уровне идеологическое единство с ЦК партии, объединяя и ведя многонациональный народ страны в русле новой концепции развития. Китайский лидер призвал также наладить работу в разных сферах и направлениях по реформированию, развитию и поддержанию стабильности, чтобы сконцентрировать мощную силу на всестороннее строительство современного социалистического государства и осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

В мероприятии также приняли участие Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань и др.

Выставка, посвященная столетию КПК, проходит в построенном недавно выставочном павильоне истории Компартии Китая. Экспозиция состоит из четырех частей - "Создание КПК и великая победа в новодемократической революции", "Образование КНР и социалистическая революция и строительство", "Реформа и открытость и открытие и развитие социализма с китайской спецификой" и "Социализм с китайской спецификой в новую эпоху, всестороннее построение среднезажиточного общества и начало нового похода на всестороннее строительство современного социалистического государства".

На выставке представлены в общей сложности более 2600 фото и более 3500 культурных реликвий.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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