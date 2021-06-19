Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий

Советский, российский актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий скончался на 73-м году жизни. Информация появилась на Facebook-странице Фонда Ростоцких.

Феликс Ростоцкий родился 4 ноября 1948 года. Отец, Болеслав Ростоцкий, был автором книг и учебников по истории русского театра. Брат, Йозеф Ростоцкий, - преподаватель истории театра в ГИТИС. Дядя - режиссер Станислав Ростоцкий.

На экранах Феликс дебютировал еще школьником - в "Морозко" Роу, где сыграл пень. А в "Семнадцати мгновения весны" это именно Феликс Ростоцкий (за Штирлица) раскладывал на столе спички. Так как у Тихонова на правой руке была татуировка "Слава", и на крупном плане это было бы заметно.

Сам Ростоцкий после вспоминал: "…Так что ежика, там, лису из спичек выкладывал я, в ту пору - ассистент художника. Тихонов моими руками рисовал бумажки с Борманом, Гиммлером и Герингом. Я же писал шифровки и телеграммы за Плейшнера - Евстигнеева: нужен был разборчивый почерк, чтобы и зритель прочел - все телеграммы показаны крупным планом, а Евстигнеев писал как курица лапой".

Также Феликс сыграл помощника Альманзора Химио в "Кольцах Альманзора". Плюс появлялся в картинах "Чужая игра", "Дедушка хороший, но…", "Русский счёт", "Амапола". Как оператор работал над третьей частью "Любить по-русски".

Как художник-постановщик Ростоцкий трудился на лентах "Кольца Альманзора", "Хлеб, золото, наган", "Циркачонок", "Акванавты", "Бармен из "Золотого якоря", "атафалк", "Женатый холостяк", "Внимание! Всем постам...", "Признать виновным", "Идеальное преступление", "Дом с привидениями", "Тайна Лебединого озера", "Моя граница", "Не покидай меня, любовь", "Защита против", "Агония страха", "Примадонна", "Сматывай удочки", других.