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В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ

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    19.06.2021, 14:39
Текст:   Олег Усков

19 июня на 53-м году жизни в Риге скончался писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ и Ваныч. Согласно Delfi, причиной смерти Солдатенко стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции.

Вячеслав родился 6 апреля 1969 года в Риге. Окончил психологический факультет Международного института практической психологии, одновременно работая психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. Занимался интерпретированием психологических тестов в службе по найму персонала. Далее ушел в бизнес-структуры, где занимался маркетингом. Был членом совета директоров на нескольких предприятиях.

Чтобы больше времени проводить с детьми - двумя дочерьми, сменил профессию и работал сантехником, а в появившееся свободное время писал для своего ЖЖ и в периодику. В итоге от Солдатенко ушла жена, а издательство "АСТ" предложило на основании заметок Сэ в "Живом журнале" выпустить книгу. Которая стала бестселлером и положила начало циклу.

В 2012-м Слава выступил соавтором сценария комедии с Безруковым и Куценко "Джентльмены, удачи!" - ремейка культовой советской картины. Также на его счету участие в разработке скриптов мульфильма "Садко" и комедии с Нагиевым и Пеговой "Свингеры".

Последняя книга Сэ, "Маленькая опера", вышла в текушем году.

В этом месяце Слава был госпитализирован в тяжелом состоянии с вызванной COVID-19 двусторонней пневмонией в центральную больницу Риги.

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